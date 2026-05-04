Sinner record storico e assalto agli Internazionali di Roma: le quote
Il numero uno italiano vince il quarto Masters 1000 del 2026 e punta al trionfo al Foro Italico
Sinner da record: cinque Masters 1000 di fila e dominio totale
Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis mondiale. Con il trionfo al Madrid Open, l’azzurro diventa l’unico giocatore ad aver conquistato cinque Masters 1000 consecutivi, iniziando da Parigi indoor 2025 fino a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.
In finale ha travolto Alexander Zverev con un netto 6-1 6-2 in meno di un’ora, confermando un dominio impressionante: sono nove vittorie consecutive contro il tedesco. Un dato che certifica la superiorità attuale dell’italiano sul circuito.
Grazie a questo successo, Sinner consolida anche il primato nel ranking ATP, allungando su Carlos Alcaraz, ora distante 1390 punti e destinato a perdere ulteriore terreno.
Obiettivo Roma: Sinner favorito per un titolo che manca dal 1976
Ora l’attenzione si sposta sugli Internazionali d'Italia, unico grande titolo ancora assente nel palmarès di Sinner. Il torneo, in programma al Foro Italico, rappresenta una grande occasione anche per il tennis italiano, che attende un vincitore dal 1976, anno del trionfo di Adriano Panatta.
L’azzurro partirà da grande favorito, davanti ancora a Zverev e al rientrante Novak Djokovic. Le quote lo indicano nettamente in pole per la vittoria finale. La vittoria di Jannik in finale il prossimo 17 maggio si trova in lavagna a 1,30 su Betflag, Goldbet, Better Lottomatica e Planetwin365.
Dopo un 2026 fin qui perfetto, Sinner punta a completare l’opera davanti al pubblico di casa.