Il comunicato ufficiale del Milan: rottura tra la società e Sérgio Conceição

Questa sera, il Milan ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la notizia dell'addio di Sérgio Conceição, subentrato, a stagione ormai iniziata, al posto di Fonseca.

Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball

Il comunicato ufficiale

AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera saluta l'allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro.

Chi potrebbe arrivare al posto di Sérgio Conceição?

Come riportato da diverse testate giornalistiche, in pole per la panchina del Milan vi è Allegri, ma l'ufficialità da casa Milan deve ancora arrivare.