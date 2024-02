Emergenza difesa per Sarri: Casale in dubbio per influenza

La Lazio e il suo allenatore Sarri si trovano di fronte a un'altra tegola: Nicolò Casale potrebbe saltare la partita a causa di un'influenza. Con l'assenza di Mario Gila, squalificato per il rosso ricevuto contro il Torino, e Patric non ancora al meglio, ci si aspettava che Casale affiancasse Alessio Romagnoli nell'importante sfida contro la Fiorentina. Tuttavia, proprio quando sembrava che tutto fosse pronto, Casale è stato colto da un improvviso attacco di febbre, mettendo a rischio la sua presenza in campo. Ora, con Romagnoli che aspetta un compagno difensore, Sarri potrebbe dover scegliere tra Hysaj e Marusic, considerando le numerose assenze. C'è anche l'opzione di far esordire dal primo minuto il giovane Ruggieri, ma sembra una mossa piuttosto rischiosa. La situazione è incerta, e la decisione finale verrà presa probabilmente solo pochi istanti prima del calcio d'inizio.