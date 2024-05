Si celebra oggi in occasione del match Lazio-Empoli, il 50esimo anniversario dello Scudetto vinto dai biancocelesti nel 1974. Per festeggiare questa speciale ricorrenza, gli eroi di quella Lazio sono scesi in campo nel pre partita, per ricevere l’omaggio dei tantissimi tifosi presenti.

La Lazio del 74 viene omaggiata dai tifosi dell'Olimpico