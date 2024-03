Luciano Moggi su Sarri: "Era evidente che De Laurentiis stesse pensando a lui"

Il tema allenatori si sta facendo caldo ultimamente. Maurizio Sarri ha ancora un anno di contratto con la Lazio, ma spesso vengono accostati nomi di eventuali sostituti alla panchina biancoceleste, come ad esempio quello di Palladino. Proprio all'allenatore del Monza in conferenza stampa gli è stato chiesto di queste voci sulla Lazio, ma il mister biancorosso ha chiesto rispetto per il Comandante. Non solo, ieri anche la Lazio ha ribadito tramite un comunicato ufficiale la totale fiducia nel tecnico toscano. Nonostante ciò, Luciano Moggi a Radio CRC ha ribadito l'interesse del Napoli per il suo ex allenatore:

“Era fin troppo evidente che De Laurentiis stava pensando a Sarri. E’ stata una mossa giusta quella di prendere Calzona, se avesse preso un altro allenatore avrebbe dovuto esonerare il terzo allenatore in un anno. Sarri non voleva alcun dirigente al suo fianco, il buon Tare che ha sempre tenuto i libri in ordine e tenuto alta la classifica, non andando d’accordo con Sarri, ha dato le dimissioni. Lotito vuole i risultati ed ha ragione anche perché gli erano stati assicurati e questo ha condizionato il cammino della Lazio per tutta la stagione e ora sono venute alla luce le magagne. Le dichiarazioni di Sarri danno dimostrazione di una sofferenza.”