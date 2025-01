Verona, Zanzi: "Impegnati su tutti i fronti, stasera puntiamo a vincere"

A circa mezz’ora dall’inizio della partita tra Verona e Lazio, il presidente esecutivo dell’Hellas, Zanzi, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Siamo molto impegnati e vogliamo iniziare subito a lavorare. Sapevamo di trovare una società solida e ben gestita, con continuità grazie a Setti e Sogliano. La conferma di Setti? Non è un segnale, ma una scelta giusta fatta con fiducia, e siamo tranquilli. Obiettivi di mercato? Stasera puntiamo a vincere, come in ogni partita, e lavoreremo quotidianamente per migliorare la squadra.