Episodio chiave al 35': Pobega espulso, Bologna in 10

In una prima mezz’ora di gioco giocata ad altissima intensità da parte della Lazio, ma con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0, arriva l’episodio che cambia l’inerzia della partita. Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna oggi scelto titolare da mister Vincenzo Italiano, si rende protagonista di un’ingenuità clamorosa, lasciando i rossoblù in 10 uomini dal 35’. L’ex Milan, già ammonito per un intervento in ritardo su Manuel Lazzari, oggi ripetutamente maltrattato anche da Karlsson, si fa espellere con un secondo giallo per un intervento sconsiderato.

Bologna in 10 uomini: espulso Pobega

L’episodio avviene durante una pressione bolognese per contrastare una costruzione dal basso della Lazio. Ivan Provedel prova un passaggio verticale, e rischioso, su Guendouzi, che controlla e allarga il pallone di prima intenzione. Alle sue spalle però, arriva in maniera scomposta Pobega, che stende il francese senza mezza termini. L’arbitro Rapuano non ha dubbi: secondo cartellino giallo e conseguente espulsione. Nessun intervento del VAR, la situazione è limpida, e il giocatore nemmeno protesta.

Lazio-Bologna: 0-0 all'intervallo

Con il Bologna ridotto in dieci, la Lazio ora è chiamata a spingere sull’acceleratore per abbattere una difesa rossoblù solida, ma non impenetrabile, con Vecino e compagni che stanno mettendo sotto pressione la retroguardia emiliana.