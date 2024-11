Problema fisico per Romagnoli: al suo posto Giogot al 45'

Dopo aver disputato un buon primo tempo, è costretto ad alzare bandiera bianca Alessio Romagnoli.

Fraioli

Problemi per Romagnoli: Lazio costretta al cambio

Secondo quanto riportato da Tommaso Turci, bordocampista di Dazn, per il centrale italiano si tratterebbe di un problema fisico: da capire l'entità dell'infortunio. Si potrebbe trattare di una gestione, anche in vista dei prossimi impegni: l'augurio è che l'ex capitano del Milan, al minimo fastidio, abbia chiesto la sostituzione per preservarsi.

Fuori Romagnoli, al suo posto Gigot

Al prendere il posto di Romagnoli c'è Samuel Giogot dal 45', alla sua 5° presenza con la maglia della Lazio.