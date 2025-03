Nations League | I convocati della Nazionale francese: la scelta su Guendouzi

Nelle ultime ore sono state diramate le convocazioni del commissario tecnico della Nazionale francese per i prossimi impegni della Francia in Nations League. Didier Deschamps, allenatore della Francia, ha nuovamente convocato Matteo Guendouzi per i prossimi impegni della Nazionale contro la Croazia.

I prossimi impegni della Francia

In Nations League la Francia di Deschamps è al primo posto a 13 lunghezze nella Lega A gruppo 2, a pari con l'Italia di Luciano Spalletti. Per i prossimi impegni la Nazionale francese affronterà in un doppio contro la Croazia, l'andata in trasferta è in programma giovedì 20 marzo alle ore 20:45, mentre il ritorno in casa è previsto per domenica 23 marzo sempre alla stessa ora.

La lista dei convocati in Nazionale