Behrami: "Guendouzi? Mi somiglia negli atteggiamenti, ma..."

L'ex centrocampista biancoceleste, Valon Behrami, si è raccontato ai microfoni di "Storie di Serie A", parlando della sua esperienza in Serie A con la Lazio, a cui è stato legato dal 2005 al 2008. Di seguito le parole dell'ex Lazio.

Guendouzi? Mi somiglia negli atteggiamenti ma ha tanta qualità in più. Mi piace molto, sono rimasti pochi giocatori così. Sul mercato ce ne saranno ¾, giocano con il cuore e si vede.

La mia prima partita in Serie A con la Lazio? Mentre mi riscaldavo ero intimorito. Pensavo: “È tutto troppo grande per me”. L'Olimpico, i tifosi, la Serie A, ho sentito un attimo di debolezza. Ma una cosa non mi è mai mancata: la fame. Avevo voglia di farmi vedere, di conquistare ciò che mi sembrava troppo grande. Ed esattamente quello che è successo.