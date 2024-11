Nuova sperimentazione in Primavera 1: la trattenuta prolungata del portiere verrà punita

A partire dal girone di ritorno del campionato Primavera 1, prenderà il via una nuova sperimentazione introdotta dalla FIGC. La modifica riguarda le sanzioni per il portiere che trattiene il pallone troppo a lungo: anziché la tradizionale punizione indiretta, il gioco riprenderà con una rimessa laterale all’altezza del limite dell’area di rigore.

La decisione del consiglio FIGC

Questa innovazione è stata ufficializzata durante il Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), tenutosi oggi. La modifica ha come obiettivo quello di velocizzare il gioco, rendendo il calcio più dinamico e meno prevedibile. L'intento è di ridurre i tempi morti dovuti a lunghe trattenute del pallone da parte dei portieri, favorendo il flusso del match.

La richiesta all'IFAB

La nuova regola segue la richiesta della FIGC all'IFAB (International Football Association Board), datata 22 agosto. Il comitato che stabilisce le leggi del calcio a livello mondiale ha dato il via libera alla sperimentazione, che inizierà nel campionato Primavera 1 e sarà successivamente monitorata.

Obiettivi e prospettive future

Il provvedimento verrà attentamente osservato durante la stagione per valutarne l’efficacia. Se la sperimentazione dovesse avere esiti positivi, potrebbe essere estesa ad altri campionati o addirittura al calcio professionistico. Il cambiamento potrebbe dunque segnare l'inizio di una nuova era per la gestione del tempo di gioco e delle sanzioni in campo.

