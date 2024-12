Monza-Udinese 1-2, Bijol decide il match con un gol da punta

Ultimo match di questa 15sima giornata di Serie A. Le protagoniste sono Monza ed Udinese. Una sfida che vede la squadra di Nesta che deve riemergere dalle zone bassissime della classifica contro un Udinese che sta disputando un ottimo campionato e che vuole continuare a spingere per salire il più possibile. Il risultato dice 2 a 1 per gli ospiti. La squadra di Runjaic sfrutta al meglio gli episodi che gli capitano concretizzando al massimo delle possibilità le poche occasioni che concedono i brianzoli.

L'andamento del match

Scendono in campo due squadre con prospettive ed obiettivi diversi. Il Monza parte subito battagliero ma ad approfittarne è l'Udinese dopo pochissimi minuti. Al sesto ci pensa Lucca a portare in vantaggio i bianconeri, la punta italiana sfodera la migliore giocata del suo repertorio: colpo di testa e vantaggio per i friulani. La reazione del Monza non tarda, i biancorossi si gettano subito in avanti con fare arrembante ma senza mai riuscire a trovare la rete del pareggio. Finisce così il primo tempo. La squadra di casa parte a mille nella ripresa e dopo appena 2 minuti trova il gol Kyriakopoulos e mister Nesta impazzisce in panchina nell'esultare. Continua il dominio dei brianzoli, la partita si svolge a senso unico con attacchi verso la porta difesa da Sava, portiere dell'Udinese. Al minuto 70 però accade qualcosa di inaspettato ed improvviso, contropiede dei bianconeri e Bijol si scopre attaccante in questa azione, concludendo con un tiro che finisce sotto le gambe di Turati per rotolare poi in rete, 2-1. Il Monza dimostra forza e carattere, subito pronto a rimboccarsi le maniche e spingere. Minuto 78, occasione d'oro, Dani Mota svetta con un colpo di testa, solo la traversa ferma il gol dell'attaccante. La squadra di Nesta fa di tutto per riprendere il match ma non c'è verso. L'Udinese conquista 3 punti importantissimi.

Le rispettive classifiche

Tanto amaro in bocca per il Monza, gioca un'ottima partita, domina ma concretizza poco. Sembra essere una costante questa per la squadra guidata da Alessandro Nesta. I punti sono solo 10 e la posizione è la penultima. L'Udinese invece torna a casa con tre punti importanti che la spingono al nono posto e con ben 20 punti da segnare. Mister Runjaic sta dimostrando di essere una bella sorpresa di questo campionato italiano.