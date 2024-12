Lecce-Lazio, Marusic a LSC: "Ho sentito il bisogno di esultare con i nostri tifosi"

Adam Marusic è tornato a Lecce, e lo ha fatto da protagonista. Il terzino della Lazio ha guidato la sua squadra alla vittoria contro il Lecce, un successo fondamentale che ha portato tre punti cruciali per la classifica biancoceleste. La partita, infatti, ha visto Marusic sbloccare il risultato con un gol che ha rotto l’equilibrio della sfida, confermando ancora una volta la sua capacità di essere determinante nei momenti decisivi. Il gol segnato dal numero 77 è il suo undicesimo in Serie A, e proprio come in molte altre occasioni, è stato un gol pesante, in grado di cambiare l’andamento del match. Marusic ha sempre avuto la tendenza a segnare nei momenti più importanti, diventando un vero e proprio specialista nei gol che segnano la svolta nelle partite più equilibrate. La sua freddezza sotto porta e la capacità di essere sempre al posto giusto al momento giusto sono qualità che lo rendono uno degli uomini più affidabili per la Lazio. La sua presenza in campo, però, non si è limitata solo alla fase offensiva. Marusic ha dato un contributo fondamentale anche sul piano psicologico, in una settimana che per la Lazio non era iniziata nel migliore dei modi. La squadra, infatti, aveva bisogno di una scossa per superare le difficoltà e rialzarsi, e l’albanese è stato tra coloro che hanno preso in mano la situazione. La sua energia, la sua determinazione e la sua leadership hanno aiutato i compagni a mantenere alta la concentrazione e a gestire al meglio i momenti di difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, quando il Lecce cercava di reagire nonostante l'inferiorità numerica. Al termine della partita, Marusic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, analizzando la prestazione della squadra e il suo gol decisivo. Con questa vittoria, la Lazio si conferma in piena corsa per i suoi obiettivi stagionali. Il contributo di Marusic, un giocatore che non solo sa come segnare ma anche come motivare e trascinare i compagni, è stato determinante. La sua capacità di fare la differenza nei momenti chiave è un valore aggiunto per una squadra che ora può guardare con maggiore fiducia alle prossime sfide. Marusic ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore fondamentale per la Lazio, non solo per le sue doti tecniche, ma anche per il suo spirito di sacrificio e la sua capacità di alzare il livello di gioco nei momenti di difficoltà.

Su Lecce-Lazio

“Sono molto contento per il gol, è una grande soddisfazione, soprattutto perché mi permette di portare a casa i tre punti fondamentali per la squadra. Questo è il mio primo premio, un riconoscimento che arriva in un momento importante e sono felice di aver contribuito in modo decisivo alla vittoria. Dopo la sconfitta contro l’Inter, abbiamo trovato una forza e un entusiasmo incredibili, nonostante la difficoltà del match di oggi. Dopo il pareggio, il Lecce non ha mai mollato, ci ha messo molta pressione e non era affatto semplice segnare. Ma per fortuna ce l’abbiamo fatta, e sono davvero contento di aver messo il pallone in rete per aiutare la squadra a conquistare questi tre punti. Se non avessimo vinto oggi, sarebbe stata un’altra storia, perché è stata una vittoria molto pesante.”

I gol decisivi sono quelli di Marusic

“Non segno tanto, ma quando riesco a farlo, sono davvero felice di poter essere utile alla squadra. Voglio continuare a lavorare duro, migliorare giorno dopo giorno, per il bene della squadra e del mister. Ogni gol è importante, soprattutto quelli come quello di oggi. Dopo aver segnato, sono andato subito a festeggiare con i nostri tifosi, che se lo meritano davvero. È stato bello poter condividere quel momento con loro, sentirli vicino e vedere la loro gioia.”

Sulle prossime sfide