Frosinone-Lazio, Mandas: "Tante emozioni per la mia prima in A, continuiamo" - FOTO

Attraverso una storia pubblicata sul prorpioprofilo Instagram, il ratiere della Lazio Christos Mandas ha voluto festeggiare la vittoria ottenuta questa sera contro i lForosinone per 2-3, la sua prima gara in Serie A.

"La mia prima partita in Serie A, molto felice per i 3 punti... tante emozioni... grazie ai miei compagni per avermi supportato in una giornata così importante!! Continuiamo... Forza Lazio".