Ajax-Lazio, Abodi: "Mancanza molto grave. Farò una telefonata..."

Il ministro dello sport si è espresso sul divieto di trasferta ad Amsterdam per i tifosi della Lazio. Queste le sue parole ai margini della presentazione del progetto "Sport per la Legalità". La gara con l'Ajax è in programma per il 12 dicembre.

Le parole di Abodi sul divieto di trasferta per i tifosi della Lazio

Siamo in contatto con il nostro ambasciatore ad Amsterdam, anche il ministro Tajani ha fatto un intervento e anche io farò una telefonata in giornata al mio collega olandese che è stato molto garbato nei confronti degli italiani e ci siamo fatti i complimenti per la coppa Davis riconoscendo la qualità dei nostri atleti. E' molto sconveniente, ritengo sia stata una mancanza molto grave dal punto di vista formale.

La conclusione