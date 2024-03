Oddi su Lazio-Juve: “Mi aspetto una partita intensa. Tudor…”

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio e protagonista dello storico scudetto del 1974, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei in vista del big match che si giocherà sabato sera alle ore 18 presso lo Stadio Olimpico, ovvero Lazio-Juve. L'incontro, valido per la 30° giornata di Serie A TIM, è particolarmente atteso in quanto segnerà il debutto ufficiale di Tudor alla guida dei biancocelesti, e offrirà interessanti spunti riguardo alla possibile formazione e al modulo che il nuovo tecnico croato adotterà. Dal punto di vista della classifica invece, la partita potrebbe risultare meno determinante in quanto la Lazio è ormai fuori dalla corsa per la Champions, anche se un miracolo potrebbe ancora aprire le porte del quinto posto e conseguentemente della massima competizione europea.

Queste le sue parole:

"Mi aspetto una partita forte, in cui si corre dall’inizio alla fine. Il risultato m’interessa fino a un certo punto, perché credo che il campionato sia finito. Tudor si è fatto capire subito, è uno di carattere, ‘pericoloso’ perché tosto. Conosce alcuni giocatori, da Casale a Guendouzi. Mi auguro di vedere una bella partita e ripeto, in questo caso la prestazione è più importante del risultato per me”.