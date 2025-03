Rino Gattuso furioso in diretta TV: scontro acceso con Jelicic dopo la sconfitta

Gattuso furioso dopo la pesante sconfitta dell’Hajduk Spalato contro il Rijeka (3-0). In diretta TV, il tecnico italiano si è scagliato contro l’ex calciatore e attuale opinionista di Max Sport, Josko Jelicic. Durante i saluti finali, Gattuso ha evitato la stretta di mano con lui e ha attaccato duramente: “A te non dico nulla perché parli troppo e dimostri poco rispetto. Hai giocato a calcio, dovresti capire meglio certe situazioni”. Lo sfogo è avvenuto in un mix di tre lingue: italiano, inglese e spagnolo.

Gattuso furioso: attacco diretto a Jelicic in tre lingue

La tensione è salita quando Jelicic ha rincarato la dose: “Giochi malissimo”, facendo infuriare ancora di più Gattuso, che ha alzato un dito vicino al volto dell’opinionista: “Devi rispettare le persone”. Un gesto che Jelicic ha subito condannato: “Non usare la mano con me”. Ma Gattuso furioso ha insistito: “Questo è il mio stile, affrontami faccia a faccia, non solo in studio”.

Alla fine, il tecnico ha lasciato lo studio con una minaccia chiara: “Non rilascerò più interviste a questa TV finché ci sarà lui, è una persona cattiva”. Poi la stoccata finale: “Cosa hai vinto nella tua carriera? Parli come se fossi un campione, ma non hai rispetto”.

L’addio di Gattuso a Max Sport: “Non parlerò più con questa TV”

Dopo la sua uscita, Jelicic ha mantenuto la sua posizione: “Mi ha detto di parlare solo male dell’Hajduk, gli ho chiesto di non puntare il dito contro di me. Lui ha risposto che è il suo stile, io gli ho detto: ‘Sei uno straniero, rispetta quello che abbiamo qui, ho il diritto di dire la mia’”.