FORMELLO - A Monza la Lazio con tre cambi: rilancio per Hysaj e Immobile

All’inseguimento della quarta vittoria consecutiva per continuare a sognare la Champions League. Un obiettivo non dichiarato ma nello spogliatoio della Lazio c’è la voglia di provare una straordinaria rimonta. Il cammino passa per Monza, avversario ostico che ha già accantonato velleità di classifica con una salvezza raggiunta in ampio anticipo. L’unico assente è Mario Gila, il resto del gruppo è a completa disposizione di Igor Tudor che cambia un elemento per reparto rispetto alla vittoria di sabato scorso allo Stadio Olimpico. In porta infatti è recuperato Ivan Provedel, si allena stabilmente con i compagni da diversi giorni ma sarà risparmiato lasciando Christos Mandas come titolare. La prima sorpresa è il rilancio di Hysaj nel trio di difesa con Patric e Romagnoli, l’albanese si muoverà da braccetto sinistro per poi allargarsi quando si andrà a comporre la linea a quattro. Nessuna bocciatura però per Casale che sarà l’alternativa vista l’assenza di Gila. In mezzo al campo non ci sarà il ritorno da ex per Rovella, il regista partirà dalla panchina visto che il tecnico croato non vuole privarsi di Matteo Guendouzi e Daichi Kamada in mediana. Sulle corsie laterali la novità è il recupero di Mattia Zaccagni sulla fascia sinistra con Marusic a destra. Il classe 95 è tornato nel turno precedente in modo decisivo con la rete della vittoria contro la sua ex squadra. Davanti sono intoccabili Felipe Anderson e Luis Alberto sulla trequarti, stanno trascinando la Lazio con gol e assist. A mancare l’appuntamento invece è il centravanti che con Tudor non ha mai timbrato in campionato. All’U-Power Stadium sarà solita staffetta ma stavolta invertita rispetto alle ultime uscite. Tornerà quindi dal primo minuto Ciro Immobile con Castellanos che entrerà a gara in corso, il capitano biancoceleste vuole sbloccarsi dopo un digiuno lungo oltre cinquanta giorni.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Provedel, Sepe, Casale, Pellegrini, Lazzari, Rovella, Vecino, Cataldi; Isaksen, Pedro, Diego Gonzalez, Castellanos.

Squalificati: -

Diffidati: Pedro

Indisponibili: Gila

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Pablo Mari, Izzo, Kyriakopoulos; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All.: Raffaele Palladino

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Bettella, Pereira, D'Ambrosio, Caldirola, A. Carboni, Maldini, Machin, Colombo, Vignato, V. Carboni, Caprari, Dany Mota.

Squalificati: Gagliardini, Gomez

Diffidati: Izzo, Djuric

Indisponibili: Ciurria

ARBITRO

Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Assistenti: Liberti-Rossi

IV uomo: Giacomo Camplone della sezione di Pescara

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

AVAR: Rosario Abisso