Il Bologna batte il Venezia; pari tra Como ed Empoli

È tornata la Serie A dopo la sosta per le Nazionali: alle 15:00 si sono giocate Como-Empoli e Venezia-Bologna. La Lazio di Baroni tornerà in campo lunedì, la sfida con il Torino di Vanoli si avvicina.

Depositphotos

Venezia-Bologna

Vittoria di misura ma di vitale importanza per i ragazzi di Italiano: Orsolini regala i tre punti ai suoi grazie a un gol stupendo. Il Venezia non è riuscito a trovare il pari nonostante qualche occasione da gol creata. In ottica Champions sono tre punti importantissimi, alle 18:00 è attesa la risposta della Juventus di Igor Tudor.

Como-Empoli

Le due squadre non vanno oltre il pari: Douvikas porta in vantaggio i padroni di casa al minuto 61’. L’Empoli trova il pari con Kouame che, a pochi minuti dal termine, sbaglia una grande occasione per regalare i tre punti ai toscani.