Lazio-Torino, Baroni punta sulla rinascita di Noslin

Poco più di 48 ore e la Lazio tornerà in campo dopo la pesante batosta di Bologna per 5-0. Allo stadio Olimpico arriverà l'insidia rappresentata dal Torino di Vanoli, che sta godendo di un buon momento. Per i biancocelesti è un periodo determinante per le sorti della stagione e lo stesso Baroni lo ha sottolineato in modo più che mai netto. Si apriranno diversi bivi dalle parti di Formello, da una parte il percorso in Europa League dove i capitolini potrebbero arrivare fino in fondo e dall'altra il campionato, dove la Lazio è in ballo per un posto europeo che potrebbe rappresentare paradiso o inferno.

A tener banco in queste ore sono le scelte di Marco Baroni nella partita di lunedì sera contro il Torino. Diversi gli indisponibili a causa degli infortuni ma il settore che preoccupa di più è quello dell'attacco dove l'assenza di Castellanos rappresenta un vero problema irrisolvibile e a dirlo sono le statistiche. La prima punta, nel match contro i granata, dovrebbe essere Noslin, altra chance quindi per l'olandese dopo le ultime uscite a dir poco deludenti.

La scelta di Noslin prima punta per Lazio-Torino

Un'amara margherita da sfogliare per l'allenatore biancoceleste. L'attacco è una vera e propria sofferenza senza Castellanos e le alternative non offrono altro che affanno e calo totale. A dirlo sono le statistiche e il gioco che vediamo sul rettangolo verde. I risultati senza la punta argentina calano precipitosamente e la manovra della squadra spesso va in tilt perdendo mordente e concretezza.

Marco Baroni ha lavorato intensamente su questo aspetto nelle due settimane di stop per via delle nazionali e la scelta sembra esser tornata su Noslin. L'olandese era stato messo da parte dopo alcune apparizioni assolutamente insufficienti. Adesso il tecnico toscano ha bisogno di lui e spera si sia rigenerato in questo periodo.

