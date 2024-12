Lazio-Napoli | Dove vedere la partita: sarà trasmessa in chiaro

Ancora una manciata di ore prima che la Lazio scenda in campo questa sera alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare il Napoli di Antonio conte nella sfida valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Si prospetta una serata gelida in quel di Roma con il tifo biancoceleste che proverà a scaldare i giocatori in campo, chiamati all'impresa di sconfiggere l'attuale capolista per poter accedere al turno successivo dove si attende la vincitrice di Inter-Udinese. La partita è in omaggio per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento in estate e sarà sufficiente dunque presentarsi ai tornelli con quello per poter assistere al match, sommando ai 29.700 abbonati i biglietti staccati per questa sera si raggiunge una cornice di pubblico che ammonta a circa 35.000 presenze.

Dove vedere Lazio-Napoli

Chi non potrà assistere al match dallo Stadio Olimpico di Roma la partita verrà trasmessa in chiaro in esclusiva su Italia Uno, canale sei del digitale terrestre. La gara sarà trasmessa anche in streaming sui siti Sportmediaset, Infinity e sulla rispettiva app.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Lazio-Napoli