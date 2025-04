Spettacolo per gli occhi: Barcellona ed Inter pareggiano 3-3

Le semifinali di Champions League

Dopo la sfida di ieri tra Arsenal e Psg, questa sera sono scese in campo Barcellona ed Inter per la semifinale d’andata: il ritorno tra le due squadre è previsto per martedì.

Barcellona-Inter

Primo tempo ricco di gol ed emozioni, la partenza dell’Inter è fantastica: dopo trenta secondi Thuram segna un gol stupendo con il tacco. Il raddoppio arriva con Dumfries sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Barcellona controlla totalmente il primo tempo e, con un gol spettacolare di Yamal, accorcia le distanze. La stella spagnola colpisce la traversa con una giocata pazzesca; il gol del pareggio ha la firma di Ferran Torres. Nella seconda frazione di gioco l’Inter prende le misure e, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Dumfries trova il momentaneo 2-3. Raphina pareggia i conti con un grandissimo tiro da fuori area. Partita spettacolare, tutto aperto in vista del ritorno.