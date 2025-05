Materazzi e il suo idolo biancoceleste: "Il mio idolo? Ti dico..."

Ai microfoni di Rio Meets (un podcast condotto da Rio Ferdinand), l'ex difensore dell'Inter del triplete, Marco Materazzi, ha rilasciato un'intervista.

L'intervista

In questa intervista, Materazzi ha raccontato molte cose importanti, come il suo periodo all'Inter; la vittoria del mondiale, con l'Italia, nel 2006; ha ricordato come è stato allenarsi con Ronaldo…

E' stata un'intervista in cui a privilegiare è stato l'amore per questo sport e il voler ricordare i momenti più importanti vissuti grazie al calcio.

A metà intervista, però, Rio Ferdinand ha posto a Materazzi una domanda molto importante: “Chi era il tuo idolo da bambino?”. Senza esitazione, l'ex difensore neroazzurro ha risposto: “Ho un idolo, ed è biancoceleste: Nesta”.

La dichiarazione completa