Lazio, Cataldi via dalla Fiorentina? Con Sarri potrebbe...

Fiorentina, cambio tecnico e scenari incerti

Il giro di allenatori che sta coinvolgendo diverse squadre ha aperto nuovi scenari anche per Danilo Cataldi. Fino a poco tempo fa la sua permanenza alla Fiorentina sembrava scontata, ma con le dimissioni ufficiali di Raffaele Palladino, i piani del club viola sono improvvisamente cambiati. Il centrocampista, arrivato a Firenze con la formula del prestito, dovrà ora essere valutato dal nuovo allenatore, ancora da definire. Questo rallenta – e forse complica – l’operazione per il suo riscatto.

IPA

Lazio in attesa, Sarri variabile chiave

In questo contesto si riapre la possibilità di un ritorno a Roma. La Lazio, infatti, ha mantenuto un’opzione per il riscatto di Cataldi fissata a 4 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, esiste un accordo verbale tra il giocatore e la Fiorentina per l’acquisto a titolo definitivo, ma la società viola non si opporrebbe a un suo eventuale addio. Dopo un anno lontano da Formello, la Lazio sembra ora più propensa a reintegrarlo in rosa, soprattutto nel caso in cui Maurizio Sarri dovesse tornare sulla panchina biancoceleste.