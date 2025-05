Mercato Lazio, il Como su Belahyane: Fabregas lo mette nel mirino

Vecino nel mirino, ma non solo

Cesc Fabregas guarda con attenzione in casa Lazio. Dopo una visita a Formello nelle scorse settimane, l’allenatore del Como ha individuato alcuni profili interessanti da seguire per il suo progetto tecnico. L'interesse per Matías Vecino è ormai noto: il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, rappresenta un’opzione concreta per rinforzare il centrocampo dei lombardi. Ma Fabregas non si è fermato lì: un altro nome finito sul suo taccuino è quello di Reda Belahyane.

Fabregas - IPA

Belahyane, un profilo che piace

Il giovane centrocampista marocchino è arrivato a Roma a gennaio dal Verona, ma con Marco Baroni ha trovato pochissimo spazio. La sua situazione potrebbe cambiare nel caso in cui Maurizio Sarri decidesse di tornare sulla panchina della Lazio: il tecnico toscano dovrebbe valutarlo attentamente durante il ritiro estivo. Secondo Il Messaggero, però, Fabregas sarebbe molto interessato al talento classe 2004 e vorrebbe portarlo al Como, convinto dalle impressioni avute proprio durante la visita a Formello. Per ora solo osservazioni, ma non è escluso che nei prossimi mesi possa arrivare un tentativo concreto.