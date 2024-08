Il Messaggero | A centrocampo spunta un nuovo nome dalla Germania

Come riportato da Il Messaggero, Michael Folorunsho, ex centrocampista del Verona e della Primavera biancoceleste (infatti rientrerebbe in lista come prodotto del vivaio) potrebbe contendere il posto a Dele-Bashiru. La Lazio aspetterà gli ultimi giorni di mercato per averlo dal Napoli (dove è fuori rosa) in prestito, da capire se con diritto o obbligo di riscatto. A Baroni non dispiacerebbe affatto riabbracciarlo, nonostante le similitudini col nigeriano. Sarebbe un ottimo rinforzo, ma la priorità resta anche un regista dai piedi buoni (dipende dall'uscita di Cataldi o Vecino oltre gli esuberi Anderson, Basic e Akpa Akpro) a centrocampo.

Fraioli

Rocco Reitz e Alcaraz

Proseguono i contatti per Alcaraz del Southampton, ma si valutano anche altri profili under 22 nella talent room: spunta il classe 2002 Rocco Reitz del Borussia Monchengladbach, valutato 10 milioni e già sondato dalla Lazio. Occhio a Malimbo del Feyenoord in un eventuale scambio con Isaksen, che l'allenatore Priske ha lanciato al Midtjylland e ora vorrebbe riportare in Olanda nella sua nuova avventura in panchina al posto di Slot.

La situazione in uscita

Lo stallo in uscita su Hysaj ha rimesso anche Luca Pellegrini sul mercato per provare a non lasciare fuori rosa nessuno nella lista per il campionato. Da figliol prodigo laziale a indesiderato.