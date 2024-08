LAZIO WOMEN | Lazio-Roma: la vendita dei biglietti

Venerdì 30 agosto alle ore 21.05 inizia la stagione delle ragazze allenate da mister Grassadonia, dopo la trionfale stagione dello scorso anno che ha portato alla promozione nella massima serie c'è subito un primo grande scoglio da superare: il derby con la Roma.

La partita si giocherà al Centro Sportivo di Formello e la Lazio ha appena comunicato sul proprio sito ufficiale tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti del match.

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani, venerdì 23 agosto, verranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Ebay Lazio Women-Roma, in programma venerdì 30 agosto alle ore 21:05.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 19:50.