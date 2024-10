Twente-Lazio | Pedro nel post a LSC: "E' presto per dire dove arriveremo. E sul gol..."

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Pedro si è recentemente espresso con entusiasmo riguardo alla sua prestazione in campo, dove ha dimostrato di essere decisivo e in forma smagliante. Definito da alcuni come “bollito”, il giocatore ha smentito ogni critica, dimostrando di avere ancora molto da offrire sia in campionato che in Europa League. Con un bagaglio di esperienza che si riflette in ogni sua azione, Pedro ha guidato la squadra con intelligenza e determinazione, segnando il primo gol della partita e aprendo le danze per una vittoria significativa della Lazio, conclusasi con un punteggio di 0-2. La sua prestazione non è stata solo una questione di statistiche: ha mostrato un impegno incessante per tutti i 90 minuti, correndo, pressando e creando occasioni, sempre con l’aquila sul petto, simbolo della sua appartenenza e dedizione al club. Nel recupero, Pedro ha sfiorato una straordinaria doppietta, dimostrando di essere costantemente nel vivo dell’azione. La sua capacità di posizionarsi e attaccare la porta avversaria ha messo in evidenza non solo il suo talento, ma anche la sua determinazione a lasciare il segno in ogni match. La Lazio, grazie all’apporto di Pedro, si sta dimostrando una squadra competitiva, capace di affrontare le sfide sia in Italia che in Europa. Con giocatori di esperienza come lui, l’ambiente è in fermento, e i supporters possono guardare al futuro con ottimismo. Di seguito le sue parole a LSC:

Partita difficile

“Sapevamo fosse una partita molto complicata, loro hanno molta qualità. Era una partita difficile ma alla fine abbiamo fatto un bel lavoro portando i 3 punti a casa.”

Sul gol

“Contento per il gol, l'importante però è sempre lo spirito e la mentalità della squadra. Sono soltanto dispiaciuto per aver mancato la doppietta. Il gol di Isaksen gli ha dato sicuramente molta fiducia e sono contento per lui.”

Sul cammino in Europa League