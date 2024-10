Twente-Lazio, Pedro a Sky: “Ho ancora voglia di giocare. Quest’idea di calcio mi piace”

La Lazio continua a vincere in Europa League e fa 3 su 3. Il vero protagonista della gara vinta con il Twente è Pedro: a fine gara, l’esterno spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole

Non c’è un segreto, il calcio è mentale. E’ importate la fiducia del mister che sta lavorando molto forte. Vogliamo tutti vincere, io ho ancora voglia di giocare e di segnare. Sarò il primo ad alzare la mano quando ci sarà da salutare, ma ancora non è il momento. E’ molto bello quello che stiamo facendo, è ancora presto ma questa è la strada giusta. Mi trovo bene in campo, questa nuova idea del calcio che tutti cambiano posizione, è molto difficile da difendere. Stiamo giocando un calcio di attacco e di pressing, giochiamo bene tra le linee e arriviamo con tanti giocatori. Quest’idea a me piace tanto, dobbiamo continuare così.