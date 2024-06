Euro2024 | L'Ucraina la ribalta e vince 2-1 contro la Slovacchia di Calzona

Alla Düsseldorf Arena è andata in scena la sfida tra Slovacchia e Ucraina, vinta dai ragazzi allenati da Rebrov per 1-2: un risultato che ha ribaltato totalmente gli equilibri del Gruppo E. Domani sera, Belgio-Romania chiuderà la seconda manche di partite del girone: se i diavoli rossi dovessero vincere, tutte e quattro le squadre si troverebbero a quota 3 punti, rendendo il gruppo ancora più equilibrato e avvincente.

La partita

Prima frazione incoraggiante della Slovacchia, che dopo aver avuto il predominio territoriale ed il pallino del gioco in mano, trova il gol del vantaggio con Schranz: la punta dello Slavia Praga, dopo aver punto il Belgio nell'ultimo turno, trova il suo secondo gol ad Euro2024 con la complicità della difesa ucraina, da rivedere.

Nel secondo tempo l'Ucraina è chiamata a reagire dopo una prima frazione di gioco sottotono: Shaparenko sfrutta subito l'assist di Zinchenko al 54', trovando la rete dell'1-1 dopo un'azione nata dalla palla persa dell'ex Parma Kucka. Un Dovbyk fantasma viene sostituito da un più intraprendente Yaremchuk, che all'80' riesce a ribaltare definitivamente il match grazie un tocco morbido che passa a lato del portiere Dubravka. Il match termina così 2-1 in favore dell'Ucraina, che si riscatta dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 con la Romania e trova la sua prima vittoria di Euro2024.

La situazione nel Gruppo E

Come anticipato, grazie a questa vittoria l'Ucraina si porta a 3 punti, agganciando Slovacchia e Romania. L'unica squadra a secco di punti è il Belgio, che domani sera alle 21 affronterà la Romania: una vittoria dei diavoli rossi porterebbe a un equilibrio perfetto nel gruppo, con tutte le squadre che salirebbero a quota 3 punti. Il Gruppo E, dunque, si conferma apertissimo e pronto a regalare ancora molte emozioni.