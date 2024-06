EURO2024 | Quanti autogol in queste prime partite… il curioso dato dell'Italia

Ieri sera è stata una serata “no” per gli Azzurri che si sono fatti dominare in campo dalla Selezione Spagnola dal primo al novantesimo minuto senza colpo ferire. L'ago della bilancia della partita fin dai primi istanti di gara ha virato decisamente sulle Furie Rosse, ma anche grazie ad uno stratosferico Gianluigi Donnarumma, unico fuoriclasse dell'Italia, e qualche colpo di fortuna, la Spagna è riuscita a siglare un solo gol tra l'altro su autorete di Riccardo Calafiori al 55'.

Il dato sugli autogol a questi Europei

I più attenti avranno notato che il numero di autogol in questi EURO2024 è molto sproporzionato rispetto al numero di partite sin qui giocate, infatti si può affermare che il vero capocannoniere di questi Europei siano proprio le autoreti. Sin qui sono ben 5 gli autogol, ultimo quella di ieri sera di Calafiori contro la Spagna. Il dato sugli autogol a questo Europeo lo ha sbloccato Antonio Rudiger quando a causa di un rimbalzo sfortunato ha regalato il gol della bandiera alla Scozia nella partita inaugurale, lo hanno seguito: Wöber (Austria-Francia 0-1), Hranac (Portogallo-Repubblica Ceca 2-1), Gjasula (Croazia-Albania 2-2) e ultimo proprio Calafiori (Spagna-Italia 0-1).

La curiosa statistica sugli autogol e l'Italia

Per quanto riguarda l'Italia, se la partita di ieri non lascia ben presagire per il prosieguo del torneo, c'è una statistica che può far sorridere la Nazionale. Secondo quanto riportato dal mago delle statistiche Giuseppe Pastore sul proprio account X, infatti in ogni Europeo o Mondiale in cui ci siamo seganti almeno un autogol, siamo sempre arrivati perlomeno in finale. Quando è successo alla seconda partita (Collovati vs Perù 1982 e Zaccardo vs Usa 2006) abbiamo addirittura vinto.