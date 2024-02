Ufficiale, Zeman lascia il Pescara per motivi di salute

Dopo il malore avvertito in Dicembre, Zdenek Zeman si è dovuto sottoporre a un’operazione alla carotide. L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito ma i tempi di recupero, che vanno dai 4 ai 6 mesi di riposo, lasceranno obbligatoriamente il classe 47’ lontani dai campi per un po’ di tempo, se non definitivamente.

Il 76enne, tra le altre ex tecnico della Lazio, sedeva attualmente sulla panchina del Pescara. Le strade però, per cause di forza maggiore, si sono dovute separare anticipatamente e l’allenatore ha dovuto salutare staff, squadra e società al centro sportivo; questo il suo messaggio:

”Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest'anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti”.

A prendere il suo posto sarà Giovanni Bucaro, ossia il suo vice, che proverà a risollevare le sorti del delfino (6° posto in classifica in serie C) in assenza dell’esperto tecnico boemo.

Un sentito augurio di buona guarigione Zdenek, e che tu possa tornare a fare ciò che ami di più, ossia stare in panchina, molto presto!