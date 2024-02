Torino-Lazio, i convocati di Ivan Juric: torna a disposizione un difensore

Il Torino ha da poco diramato la lista dei 22 convocati per la sfida di questa sera contro la Lazio. Il match, che sarà valevole per il recupero della 21° giornata di Serie A TIM, si giocherà presso lo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:45 e vedrà contrapporsi le due compagini, biancocelesti e granata, che si giocano tanto, tantissimo in termini europei: questa sera sarà una gara decisiva per entrambe, con la Lazio che in caso di sconfitta o pareggio potrebbe staccarsi definitivamente dal treno Champions; il Torino a sua volta, grazie ai 3 punti, scavalcherebbe proprio la squadra di Sarri. Si prospetta una sfida di nervi, una gara a scacchi, dove chi riuscirà a tirare fuori più energie avrà la meglio.

Di seguito i convocati del Torino:

Portieri: Gemello, Milinkovic Savic, Popa;

Difensori: Djidji, Lovato, Rodriguez, Sazonov;

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Masina, Ricci, Tameze;

Attaccanti: Kabic, Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.

Out Vojvoda (che ieri si è infortunato alla schiena) oltre che a Buongiorno e Shuurs.

A sorpresa, è tornato a disposizione Rodriguez: lo svizzero ha recuperato dall’infortunio muscolare, ma fino a ieri il tecnico Juric confermava che non sarebbe stato della partita.