Il Messaggero | Stop alle indagini sul confronto ultras-squadra

Come riporta Il Messaggero, non ci sarà alcun tipo di conseguenza in seguito al duro confronto avvenuto fra ultras e squadra nel settore ospiti dell'U-Power Stadium di Monza.

Gli ispettori federali hanno assistito alla scena, si sono confrontati con la Digos (che non ha rinvenuto minacce o altro) e hanno segnalato l'accaduto nei propri referti al Giudice Sportivo.

Per il giudice Mastrandrea non c'è nulla di rilevante o tale da essere sanzionato, né sarà necessario chiedere supplementi d'indagine. In virtù di quanto riportato dai propri 007, dunque, anche la Procura Federale non ha ritenuto utile aprire un fascicolo.