Euro 2024 | Un Belgio deludente (e sfortunato) si schianta sul muro slovacco: al Waldstadion passano per 1-0 i ragazzi di Calzona

Una grandissima Slovacchia riesce ad espugnare il Waldstadion di Francoforte, battendo il favorito Belgio per 1-0. A decidere la partita un gol in apertura di Schranz che regala i 3 punti alla Nazionale allenata da Calzona. Dall'altra parte, un Belgio molto deludente che, nonostante i grandi campioni, continua a steccare innumerevoli partite. I Diavoli Rossi, anche molto sfortunati, si sono visti annullare dal VAR due gol segnati da Lukaku nella ripresa.

La partita

Il primo tempo inizia con due grandi occasioni per i diavoli rossi con Lukaku e Trossard, ma è la Slovacchia a trovare la via del gol al 6' minuto: dopo un pasticcio difensivo di Doku, Schranz insacca alle spalle di Casteels, facendosi trovare pronto sulla ribattuta del tiro dell'ex Parma Kucka. Il Belgio prova a reagire, affidandosi ai suoi campioni, ma De Bruyne e compagni vengono contenuti benissimo per tutta la prima frazione di gioco dalla difesa della squadra allenata da Calzona: l'ex biancoceleste Vavro e Skriniar giganteggiano in una prova difensiva superba. La Slovacchia appare più sciolta nel fraseggio, dimostrandosi applicata su ogni zona del campo, e rischia di trovare il doppio vantaggio con una super conclusione al volo da fuori area di Haraslín, che mette a dura prova il portiere Casteels, costringendolo a spedire il pallone in corner.

Nel secondo tempo sono inevitabilmente i belgi a dover fare la partita, spingono tanto e trovano il gol al 56' con un colpo di testa di Lukaku, ma viene annullato dopo un consulto VAR per posizione di fuorigioco dell'attaccante della Roma. Il Belgio però non smette di attaccare e continua la pressione offensiva: vanno vicinissimo al gol del pareggio prima Trossard e poi Bakayoko ma si resta sull'1-0 per la Slovacchia. La squadra di Calzona, dopo un forcing continuo degli avversari, riesce a ritrovare compattezza e ad abbassare i ritmi. Nel finale, all'87', ancora Lukaku riesce a insaccarla, ma anche in questo caso la rete viene annullata dal VAR per un tocco di mano di Openda che aveva servito l'assist: sfortunatissimo l'ex Chelsea, che non riesce quindi a trovare il suo 86° gol con il Belgio.

La situazione nel Gruppo E

Grazie a questa vittoria la Slovacchia sale a 3 punti, e agganciando la Romania che nel pomeriggio ha travolto l'Ucraina con un netto 3-0. Ucraina che, insieme al Belgio, restano entrambe a 0 punti, deludendo le aspettative e complicando il loro cammino a questo Euro 2024.