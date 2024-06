Lazio, Giordano: "Dia è un giocatore forte, Noslin credo sia una richiesta di Baroni. Sull'Italia dico che..."

Sono ore calde in casa Lazio per quanto riguarda il mercato: oltre all'affare Tchaouna, i nomi in entrata sono quelli di Dia, Stengs, Dele-Bashiru e Noslin. In questi minuti, l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, si è espresso sul calciomercato della Lazio e sugli Europei, in particolare sulla gara d'esordio dell'Italia vinta contro l'Albania. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei

riutilizzabile

Bruno Giordano si esprime sui possibili nomi in entrata per la Lazio

Rispetto alla situazione Lazio, 4 attaccanti mi sembrano troppi a livello numerico. Se dovessero arrivare Dia e Noslin, uno tra Immobile e Castellanos dovrà uscire. Dia è un giocatore forte, che sa giocare in velocità, un giocatore tecnico che attaccare la profondità e dialoga bene con i compagni. Noslin credo sia una richiesta di Baroni. Due attaccanti con caratteristiche diverse ma entrambi prime punte. L’Udinese chiede tanto per Samardzic ma è lui il giocatore su cui andrei con priorità. Calciatore giovane con grandissima qualità, ottimo anche in prospettiva futura pur essendo un nome spendibile già da subito

Giordano commenta l'Europeo, in particolare la gara dell'Italia