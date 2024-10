Lazio-Genoa, il ricordo per il capitano Pino Wilson - FOTO

Prima del fischio d'inizio di Lazio-Genoa, gara valida per la nona giornata di Serie A Tim, sui maxi schermi dell'Olimpico è apparso un video per ricordare lo storico capitano biancoceleste Pino Wilson.

IL RICORDO PER IL CAPITANO

La società biancoceleste ha trasmesso un filmato con le gesta del capitano del primo, storico ed indimenticabile scudetto della Lazio che oggi avrebbe compiuto 79 anni anni.

L'AFFETTO DEL POPOLO LAZIALE PER IL CAPITANO

Pino Wilson è venuto a mancare il 5 marzo del 2022 e da qual momento in ogni occasione a tinte bianco e celesti non è mancato un ricordo pieno di affetto per lui. Chi ha fatto la storia del club non verrà mai dimenticato e il nome del capitano continuerà ad essere intonato dal popolo laziale, oggi e sempre.