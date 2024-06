EURO2024 | Svizzera-Italia: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Si inizia a fare sul serio ad EURO2024 con l'inizio della fase ad eliminazione diretta. Questa sera alle 18.00 Svizzera e Italia scenderanno in campo per il primo Ottavo di Finale. I favori del pronostico sono incerti, se si punta sulla storia e la tradizione l'ago della bilancia tende verso gli Azzurri, ma gli svizzeri hanno dimostrato di essere una squadra solida e molto in forma: servirà la miglior Italia per arrivare ai Quarti di Finale, dove potenzialmente si incontrerebbe l'Inghilterra.

Dove vedere la partita

Svizzera-Italia sarà possibile seguirla dalle18.00 in diretta TV in chiaro su Rai 1 e sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia

Svizzera (3-4-2-1) - Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas, Embolo.

CT: Murat Yakin.

A disposizione: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Steffen, Zuber, Sierro, Shaqiri, Jashari, Rieder, Okafor, Duah, Amdouni.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.

CT: Luciano Spalletti.

A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Cambiaso, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Raspadori, Retegui, Zaccagni. Folorunsho.

Depositphotos

Squadra Arbitrale

Arbitro: Szymon Marciniak

Assistenti: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik

IV Uomo: Facundo Tello

VAR: Tomasz Kwiatkowski

AVAR: Bartosz Frankowski e Bastian Dankert.