Calendario serie A 2024/2025, ecco quando sarà svelato - UFFICIALE

Servirà attendere il prossimo 4 luglio per conoscere il calendario ufficiale di serie A per la stagione 2024/2025, quando, a partire dalle ore 12:00, presso l’Auditorium Multimediale di RDS, sarà svelato finalmente il cammino delle 20 squadre coinvolte nel torneo. Per i tifosi e per gli appassionati di calcio si preannuncia una stagione ricca di impegni e sorprese, che avrà inizio il 18 agosto 2024, e terminerà il 25 maggio 2025. È forte lo sgomento di conoscere le combinazioni che ci offrirà il nuovo calendario, con la novità delle assenze di Salernitana, Sassuolo e Frosinone, che hanno fatto spazio alle squadre neo promosse Parma, Como e Venezia.

Depositphotos