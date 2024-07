Il Messaggero | Lazio, ecco chi saluta dello staff tecnico e sanitario

Con Samardzic accantonato e Gudmundsson che non interessa come qualche mese fa, il talento britannico resta in pole, anche se non è da escludere che un suo eventuale arrivo comporti delle uscite illustri. Per adesso il club non ha intenzione di privarsi di profili come Castellanos (il Girona resta in pressing), Mandas e Isaksen, ma se dovessero arrivare offerte importanti a quel punto cambierebbe tutto.

Interessamento del Venezia per Akpa Akpro e Cancellieri

Nel frattempo si continua a lavorare col Flamengo per le modalità dell’obbligo di riscatto a 4 milioni di Marcos Antonio, mentre per gli altri profili in uscita si registrano solo interessamenti, come quello del Venezia per Akpa Akpro e Cancellieri.

Le novità dello staff tecnico e sanitario

Oltre che nella rosa, con l’avvento della nuova stagione ci saranno novità anche nello staff tecnico e in quello sanitario visto che dopo tante stagioni saluteranno il preparatore atletico Alessandro Fonte, il match analyst Enrico Allavena e il medico sociale Francesco Colautti. Infine c'è anche un outsider tra gli obiettivi di lusso: la Lazio infatti sta ragionando sull’ingaggio di Gabriele Artistico da girare poi in B.

