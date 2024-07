Il Messaggero | Lotito non molla Greenwood: ecco quanto ha messo sul piatto

Un piano chiaro che potrà cambiare solo per un sogno. Non è di certo un segreto che Lotito voglia portare Mason Greenwood nella Capitale. Il patron ci aveva provato l’estate scorsa e nelle ultime settimane ha affondato di nuovo il colpo mettendo sul piatto 20 milioni di euro più il 50% dell’eventuale rivendita futura da destinare al Manchester United, andando anche oltre il tesoretto derivato dalla qualificazione in Europa League (circa 20 milioni).

Greenwood non rientra nei piani del Manchester

I Red Devils vorrebbero privarsi al più presto dell’esterno che come Sancho e altri tesserati non rientra nei piani di Ten Hag, ma al momento non sono ancora arrivate proposte migliori rispetto a quella biancoceleste che si avvicinino agli almeno 35 milioni richiesti.

Per ora nessun sorpasso di altri club

Ecco perché la Lazio continua a smentire ogni voce su presunti rilanci per l’attaccante inglese, sperando nella possibilità che alla fine Atletico Madrid, Benfica e Marsiglia (o altri club non ancora emersi) non sferrino la mossa decisiva concretizzando il sorpasso. Una strategia di attesa per rendere possibile l’arrivo a Formello del sogno proibito di Lotito, rinato definitivamente nell’annata in prestito al Getafe con 10 gol e 6 assist.

Il Messaggero