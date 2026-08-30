Gudmundsson-Lazio, Moretto: "Piace tantissimo a Gattuso. Colloqui in corso. Sul Bologna vi dico che..."

(Gudmundsson, ndr) è da tenere assolutamente in orbita Lazio. È un calciatore che piace tantissimo a Gattuso, che la Lazio sta trattando, ci sono dei colloqui in corso per Gudmundsson alla Lazio, ti posso dire che, anzi ti confermo il fatto che sia Gudmundsson sia Dodò sono in uscita per motivi differenti.

La verità è che Gudmundsson ha avuto sì un approccio da parte del Bologna, ma il giocatore non ha mai aperto questa soluzione, invece occhio alla Lazio perché potrebbe essere una soluzione last minute per Gudmundsson