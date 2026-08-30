Gudmundsson-Lazio, Moretto: "Piace tantissimo a Gattuso. Colloqui in corso. Sul Bologna vi dico che..."
La Lazio sembra non aver concluso le mosse del mercato in entrate. Nelle ultime ore a finire nel mirino dei biancocelesti è Albert Gudmundsson, in uscita dalla Fiorentina. L'attaccante islandese ha già espresso la sua preferenza: vuole la Lazio.
Le ultime di mercato sulla trattativa per portare in biancoceleste Albert Gudmundsson. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.
Tutti gli aggiornamenti live
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Moretto su Youtube: "Piace tantissimo a Gattuso. Gudmundsson non ha mai aperto al Bologna"
L'indiscrezione di Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano
(Gudmundsson, ndr) è da tenere assolutamente in orbita Lazio. È un calciatore che piace tantissimo a Gattuso, che la Lazio sta trattando, ci sono dei colloqui in corso per Gudmundsson alla Lazio, ti posso dire che, anzi ti confermo il fatto che sia Gudmundsson sia Dodò sono in uscita per motivi differenti.
La verità è che Gudmundsson ha avuto sì un approccio da parte del Bologna, ma il giocatore non ha mai aperto questa soluzione, invece occhio alla Lazio perché potrebbe essere una soluzione last minute per Gudmundsson
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Schira: "Raggiunto l'accordo sui termini personali: contratto fino al 2030"
Aggiornamento 17:59
Schira su X
Albert Gudmundsson ha raggiunto un accordo sui termini personali per un contratto fino al 2030 (1+4) con la Lazio, che è in trattativa con la Fiorentina per ingaggiare l'attaccante in prestito con diritto di riscatto.
Il post
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Moretto: "Contatti costanti tra le parti. Il Bologna..."
Aggiornamento 17:44
Matteo Moretto su X
Albert Gudmundsson lascerà la Fiorentina in questo finale di mercato.
Tutte le parti coinvolte sono alla ricerca di una soluzione soddisfacente.
Gudmundsson apre alla Lazio: contatti costanti tra le parti per provare a far quadrare numeri e formula.
Il Bologna ha avuto ulteriori dialoghi anche nelle ultimissime ore e non è la prima scelta dell’islandese ma continua a sperarci.
Situazione da monitorare fino alla fine.
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Gudmundsson ha completamente aperto alla Lazio. Lavori in corso per chiudere"
Aggiornamento 17:17
Pedullà su X
Gudmundsson ha completamente aperto alla Lazio (esclusiva di ieri) e ha dato precedenza rispetto a un altro paio di club. Prestito oneroso e diritto di riscatto: lavori in corso per chiudere
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