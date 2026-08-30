Pedullà fa il punto sul mercato: "Dia, situazione aperta. Un altro club su Cancellieri" E su Romagnoli...
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà fa il punto del mercato in casa Lazio in uscita. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, Dia e Cancellieri potrebbero lasciare la capitale in questa sessione, mentre la possibile partenza di Alessio Romagnoli resta uno dei temi più caldi nell'ambiente biancoceleste.
Pedullà su X
Ratkov: il Siviglia non ha migliorato offerta del Levante (ormai al traguardo). Dia per ora stand-by, ma situazione aperta. Cancellieri: il Genoa insiste ma c’è un altro club. Romagnoli: l’Atalanta c’è ancora e lui spera in un colpo di coda Al Sadd. Tre terzini sinistri…