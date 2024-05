La Lazio di Inzaghi esattamente 5 anni fa vinse la sua ultima Coppa Italia contro l'Atalanta: in una gara equilibrata i biancocelesti sbloccarono il match con Milinkovic Savic per poi chiuderla alla fine con Correa. La Lazio ha ricordato sul suo profilo Instagram la vittoria della Coppa Italia avvenuta 5 anni fa contro l'Atalanta. In seguito sono arrivati i ricordi di alcuni protagonisti di quel match, come Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Felipe Caicedo, Silvio Proto e Romulo.

L'omaggio della Lazio sul suo profilo Instagram per la vittoria di 5 anni fa contro l'Atalanta

Felipe Caicedo ricorda su ‘X’ la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta

E il piú importante 🤩🤩 https://t.co/D9Ik6RQcJX — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) May 15, 2024

Lucas Leiva ricorda su ‘X’ la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta

Milinkovic Savic omaggia su Instagram la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta

Proto ricorda la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta

Romulo ricorda su Instagram la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta