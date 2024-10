Lotito-nuovo stadio della Lazio: "A novembre l'incontro"

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito, torna a parlare di un tema caro ai tifosi della Lazio, il progetto del nuovo stadio che interessa l'attuale Flaminio. Il patron laziale ne ha parlato in occasione della presentazione del film "Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli" alla Festa del Cinema di Roma. Come riporta il Corriere dello Sport Lotito è tranquillo ed ottimista per quello che sarà il progetto che a breve presenterà nuovamente al Comune di Roma, come sappiamo vincoli e dettagli da rispettare, sull'attuale Stadio Flaminio, sono tanti e complicati ma il Presidente sappiamo quanto sia scrupoloso e attento nel trattare tematiche delicate come queste.

Le sue parole sul nuovo stadio dei biancocelesti

Siamo nei tempi previsti ci incontreremo entro metà novembre con l'amministrazione comunale per approcciare a uno studio di pre-fattibilità e poi valuteremo il da farsi. Le proposte fatte da noi riportano in auge una struttura come il Flaminio senza snaturare l'architettura di Nervi. Lo abbiamo concepito come se lo stesso Nervi lo avesse fatto oggi.

Lotito e il suo pensiero sulla Lazio di Maestrelli

La Lazio di Maestrelli rappresenta una parte fondamentale della storia del club - ammette l’attuale presidente della Lazio - quella squadra ha scritto una pagina scolpita nel cuore dei nostri tifosi: spero sia da esempio per i nuovi ragazzi. Ho scelto Baroni con convincimento: sapevo avesse queste caratteristiche di umiltà, professionalità e senso di appartenenza. Quando scende in campo la squadra è determinata, unita e orgogliosa di portare avanti i nostri colori. Speriamo che il tempo sia galantuomo e che il ridia a noi laziali quello che ci meritiamo attraverso il lavoro e il sacrificio di tutti i giorni.

