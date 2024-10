Torino-Como 1-0, i granata vincono di misura soffrendo

Si chiude il posticipo del sabato sera. Torino-Como termina 1 a 0. I granata portano a casa una vittoria molto importante, dopo una partenza eccellente e sorprendente da parte della squadra di Vanoli, iniziavano ad esserci i primi problemi in casa Toro. Perplessità causate anche dalle tante assenze causa infortuni, in primis quello di Zapata, riferimento d'attacco per il Torino. Il Como dalla sua può uscire più che soddisfatto, non certamente per il risultato di questa sera, da questa trasferta torinese. La squadra di mister Fabregas ha creato tanto, dal possesso di palla alle azioni d'attacco create. Uno dei quei match in cui ci si può sbilanciare e dire, in modo oggettivo, che il Como non meritava questa sconfitta per quello che si è visto sul rettangolo verde di gioco.

L'andamento del match

Il primo tempo vede in difetto il Torino. La squadra ospite gioca a lunghi tratti un calcio migliore. Possesso palla importante e pallino del gioco sempre per il Como. Al minuto 24 da segnalare un paratone da parte di Milinkovic Savic su Fadera. Il primo tempo scorre a senso unico, la squadra biancoblu a dominare senza creare grosse occasione pericolose. Il secondo tempo parte diversamente per i granata, altro spirito, altra grinta e altra cronaca da riportare sul terreno di gioco. Il Torino si impossessa maggiormente del gioco, aumenta il possesso palla e l'iniziativa di attacco. Tutto questo dura però per circa 20 minuti poi torna alla ribalta la squadra di Fabregas. E' il minuto 71 tiro pazzesco di Paz da fuori, costretto al miracolo Milinkovic, aiutato anche dalla fortuna, infatti la sua parata finisce contro il legno salvando il Torino. Al minuto 75 arriva il gol partita, un vero e proprio regalo dei giocatori del Como, Nije ne approfitta e sigla l'1-0. Gli ospiti ci provano fino alla fine con un nulla di fatto. Il Toro si prende 3 punti d'oro sopratutto per quello che si è visto nei 90 minuti di questa sera.

Le rispettive classifiche

Il Torino balza in classifica, raggiunge il momentaneo sesto posto e quota 14 punti, Vanoli può essere più che soddisfatto, sopratutto per quanto visto nella gara di oggi contro il Como. La squadra di Fabregas resta a 9 punti ma sicuramente è una sconfitta che può lasciar vedere il bicchiere mezzo pieno dalle parti di Como. La squadra c'è, gioca, crea, fa vedere un buonissimo calcio e sicuramente come ricordato da Fabregas in conferenza post partita, il Como raccoglie meno di quello che merita e questo offre tanto ottimismo per le prossime partite.