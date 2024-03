La Lazio esce sconfitta dall'Allianz Arena e saluta la Champions League. Il Bayern Monaco si impone 3-0 con la doppietta di Kane (38' e 66') e la rete di Muller (45+1). In conferenza stampa il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha così commentato la prova dei suoi: “Il divario tecnico tra noi e loro c'è e a tratti si è visto anche in maniera palese, ma il primo tempo siamo stati in partita. Rammarico? Il secondo gol ci ha tolto ffiducia e speranza; peccato che sia arrivato dopo un corner non concesso a noi. Nel doppio confronto invece il rammarico riguarda gli ultimi 10' della sfida d'andata. Il rischio era che stasera loro tornassero a fare il Bayern, come succede alle grandi squadre in Champions anche quando non vivono un ottimo momento, e io stasera ho visto un grande Bayern”.

Gol fallito da Immobile - “Quell'opportunità c'è stata, altre palle nitide non le abbiamo avute. Il rammarico è stato anche arrivare al limite dell'area e non andare alla conclusione. Il primo tempo è stato di livello, poi all'intervallo mi sono reso conto nello spogliatoio che il secondo gol è stato una mazzata. Alla, comunque, fine è passata la squadra più forte”.

Prossimi obiettivi - “Il nostro calendario rimane tosto. Abbiamo due volte la Juventus e il derby, probabilmente chi fa il calendario, dalla poltrona, non se ne rende conto. Una squadra come noi, in un contesto così difficile, ha fatto più vittorie che sconfitte, siamo in semifinale di Coppa Italia e ora in campionato c'è da fare di più, perché abbiamo fatto meeo del nostro potenziale”.

Come tornare in Europa - “Mentre in Champions il potenziale ci consentiva questo, in campionato ci consente di fare qualcosa in più. Ora è chiaro che dobbiamo concentrare le forze per cercare di risalire”.

Futuro - E' una considerazione che deve fare la società; io ho il contratto per la prossima stagione, anche se nel calcio questo lascia il tempo che trova. Che il ciclo vada a concludersi può anche darsi, non abbiamo una squadra estremamente giovane, Saranno considerazioni da fare a fine anno”.

Squalifiche rimediate col Milan- “Sono uscite oggi, non ho idea se ci sarà un ricorso”.