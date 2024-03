Amara sconfitta per la Lazio, che però non ha mai smesso di crederci. Nel post-partita Sarri ai microfoni di Sky Sport ha analizzato così la partita dei suoi giocatori.

Queste le sue parole:

"Dopo il secondo gol è iniziata un’altra partita, prima abbiamo giocato su alti livelli contro un Bayern vero che in questa competizione tira fuori tutto. Eravamo stati bene in partita abbiamo avuto anche un occasione, il 2-0 ci ha fatto entrare negli spogliatoio demoralizzati. Il pensiero dell’andata mi sfiora da due settimane, venire qua con un altro risultato ti permetteva di avere più speranze, ma il divario tecnico c’è. Neanche per sogno penso di aver cambiato modulo, la differenza di intensità ti permette di avere più tecnica, a livello di dati fisici sono estremamente convinto che i loro sono peggiori dei nostri. Il bilancio della Champions resta positivo con più vittorie che sconfitte. Tornare in Champions è ai limiti dell’impossibile, la nostra stagione in campionato non è stata buona a differenza di Coppa Italia e Champions, vediamo di riuscire a risalire.

Di seguito le sue parole a Lazio Style Channel:

"Il rimpianto più importante è il finale della partita di andata, potevamo vincere in modo più ampio. Oggi il rimpianto è il gol preso a tempo scaduto su un calcio d’angolo che non c’era. Ci ha tolto le speranze. Fino a quel punto la squadra aveva tenuto bene il campo e avuto una palla gol con Ciro. Andare sotto di due in questo stadio diventa dura. Il bilancio Champions è positivo. Fare più vittorie che sconfitte è positivo per una squadra come noi. Dobbiamo rimettere a posto un po’ di posizioni in campionato e risalire un po’. La Serie A è la competizione dove abbiamo fatto meno per le nostre potenzialità. Abbiamo ancora tante cose da fare".