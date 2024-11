Lazio-Cagliari | Nereo Bonato, nel post: "Siamo molto arrabbiati. Ci sentiamo penalizzati dalla gestione della gara"

La Lazio ha ospitato il Cagliari di Davide Nicola per l'undicesima giornata di campionato. Dopo un primo tempo altalenante per la Lazio di Mister Baroni, la squadra biancoceleste va in vantaggio già nei primi minuti di gioco grazie alla rete di Boulaye Dia che, con un tiro di destro sblocca al 2' il match casalingo contro il Cagliari. Nonostante le varie occasioni per la Lazio, i rossoblù la pareggiano al 41' con la rete di Luvumbo, che con un tiro di destro da centro area deviato da Gila, spiazza completamente Provedel che rimane immobile. Alla ripresa del secondo tempo c'è un subentro importante per la Lazio: torna il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, che sigla il goal della rimonta del 2-1 su calcio di rigore, causato da un fallo di Zortea ai danni di Luca Pellegrini. Nel giro di pochi secondi la partita cambia radicalmente, perché il Cagliari resta in nove uomini, a causa di una doppia espulsione di Mina e Adopo. La squadra di Nicola resta in netta inferiorità numerica, ma non riesce a stare trovare il goal del pareggio definitivo. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Nereo Bonato, il direttore sportivo del Cagliari, ai microfoni di Dazn.

Crede che ci siano stati dei momenti di nervosismo che hanno compromesso la gara?

Il malcontento nasce da una gestione iniziale, nel primo tempo avevamo quattro cartellini gialli, su una gara condotta con pochi falli, regolare, quindi ci sembrava già eccessivo. Quello che è successo dal rigore in poi ci ha penalizzato totalmente nel presente ma anche per il futuro, siamo molto arrabbiati perché riteniamo che determinati episodi andrebbero gestiti con maggior lucidità e tranquillità, nessuno dei nostri ragazzi ha avuto un comportamento sopra le righe. Mi sembrava corretto che abbiamo fatto una buona prestazione contro la Lazio di questo periodo, mantenendo anche la lucidità degli ultimi minuti con due uomini in meno. C'è la felicità per la prestazione, ma dall'altra parte ci sentiamo penalizzati dalla gestione della gara, non c'è stato un episodio eclatante. Gestione che non ci trova d'accordo.

Gli episodio dei due rossi

Il direttore di gara non vede quello che succede perché è girato. Da l'espulsione dopo il rigore, ci sta qualche parola, ma va gestito, da parte nostra c'è un grande equilibrio che trasmettiamo. Cerchiamo invece una lucidità da parte della classe arbitrale di gestire certi episodi. Ci sono stati due falli ai danni di Lovumbo che non sono stati registrati, ogni nostra azione veniva sanzionata dal cartellino giallo, che condiziona la prestazione del calciatore. Gestione disequilibrata.

Riguardo la prestazione contro la Lazio