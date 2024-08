Bentornata Serie A: il Genoa costringe al pari l'Inter nel finale, il Parma ferma la Fiorentina

Quest'oggi è ripreso il campionato di Serie A: i primi due match ad essere andati in scena sono stati Genoa-Inter e Parma-Fiorentina, entrambi terminati in pareggio. Questa sera si giocheranno Milan-Torino e Empoli-Monza mentre la Lazio farà il suo esordio in campionato domani sera contro il Venezia.

Depositphotos

Genoa-Inter

Nella gara di Marassi è successo di tutto: passa in vantaggio il Genoa al 20' con Vogliacco, che segna così il primo gol della Serie A 24/25. Il difensore rossoblù trova la rete dopo un pasticcio di Sommer da calcio di punizione. A quel punto sono i campioni d'Italia in carica dell'Inter ad uscire fuori: Thuram, dieci minuti dopo, buca Gollini dopo uno splendido assist di Barella. Pareggio nerazzurro e partita che inizia a pendere in favore della compagine milanese. La squadra allenata da Simone Inzaghi spinge tanto, finché non trova il gol del vantaggio ancora con Thuram nel finale: il nazionale francese, all'82', sigla la doppietta che sembra decidere il match, con un bellissimo pallonetto su assist di Frattesi.

Quando la partita sembrava essere terminata, al 93' Bisseck commette fallo di mano in area e viene assegnato un calcio di rigore in favore dei padroni di casa: della battuta se ne incarica Messias, che prima sbaglia, e poi sulla ribattuta di Sommer trova la rete del definitivo 2-2. Un punto a testa per Genoa ed Inter.

Parma-Fiorentina

Termina in pareggio la sfida del Tardini. Il neopromosso Parma parte subito forte, con la stella dei biancoscudati Dennis Man che trova un bellissimo gol al 22' beffando Terraciano con un tiro a giro. Poco prima i padroni di casa erano già andati più volte vicino al gol, creando tantissime occasione nell'arco della prima frazione di gioco.

Nei secondi 45'crescono i viola di Palladino, che pareggiano i conti con una punizione del solito Biraghi: il capitano della Fiorentina, da posizione defilata, beffa Suzuki piazzandola sul secondo palo. Nel finale la squadra viola continua a spingere, ma l'espulsione del neoacquisto Pongracic costringe la squadra ad abbassarsi gli ultimi minuti. Un punto a testa per Parma e Fiorentina.